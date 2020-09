Grillo all’evento dell’Agenzia delle Dogane: in platea seduto accanto a Bettini, lo “stratega” del Pd. Poi a Conte e Di Maio: “Avanti così” (Di venerdì 11 settembre 2020) C’era anche Beppe Grillo alla presentazione del Libro blu dell’agenzia delle Dogane e Monopoli, diretta da Marcello Minenna. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle era in platea, seduto accanto a Goffredo Bettini, l’uomo-ombra di Nicola Zingaretti e considerato uno degli “strateghi” del Partito Democratico. All’evento hanno partecipato anche il premier Giuseppe Conte, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e diversi ministri, tra i quali Roberto Gualtieri e Luigi Di Maio. Proprio con quest’ultimo, ex capo politico dei Cinque Stelle, Grillo si è intrattenuto a lungo per una chiacchierata, insieme a Conte e Di Maio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Grillo all’evento dell’Agenzia delle Dogane: in platea seduto accanto a Bettini, lo “stratega” del Pd. Poi a Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo all’evento Castel Volturno, 43enne organizza cena fra amici a casa sua e ne pugnala uno poi deceduto l'eco di caserta