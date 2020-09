Grazie al documentario di Ceparano, ha un volto il “desaparecidos” di Nola (Di venerdì 11 settembre 2020) di Annamaria Autiero Dopo oltre 75 anni dai tragici eventi che seguirono l’armistizio, ha finalmente un volto Giuseppe De Luca, una delle più giovani vittime dell’eccidio di Nola del settembre 1943. La scoperta di deve al documentario sulla strage nazista, intitolato appunto ‘L’Eccidio di Nola’, diretto da Felice Ceparano, con la partecipazione di Paolo Mieli, prodotto dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Il documentario, vincitore, tra l’altro, di CortoDino 2019 (Premio Internazionale del Cortometraggio Dino de Laurentiis, realizzato in collaborazione con Extra Moenia e ANMIG, ripercorre i momenti tragici della prima rappresaglia nazista in Italia dopo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 settembre 2020) di Annamaria Autiero Dopo oltre 75 anni dai tragici eventi che seguirono l’armistizio, ha finalmente unGiuseppe De Luca, una delle più giovani vittime dell’eccidio didel settembre 1943. La scoperta di deve alsulla strage nazista, intitolato appunto ‘L’Eccidio di’, diretto da Felice, con la partecipazione di Paolo Mieli, prodotto dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Il, vincitore, tra l’altro, di CortoDino 2019 (Premio Internazionale del Cortometraggio Dino de Laurentiis, realizzato in collaborazione con Extra Moenia e ANMIG, ripercorre i momenti tragici della prima rappresaglia nazista in Italia dopo ...

Roma, 11 set. (askanews) – Thomas, Michelle, Zaccaria, Letizia, Rebecca e Riccardo: sei bambini tra i 6 e i 12 anni sono i protagonisti del cortometraggio “I bambini di Vo”” presentato a Venezia a mar ...

Proiezione in anteprima di “GENESIS 2.0” all’MPX con il regista Marco Segato

L’anteprima a Padova del docu-film “Genesis 2.0” di Christian Frei e Maxim Arbugaev, si svolgerà in martedì 15 settembre alle ore 20.30 al Cinema Multisala Pio X - MPX (via Antonio Francesco Bonporti, ...

