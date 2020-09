Godin al Cagliari: la verità sulla trattativa. Il ds: “E’ vero ci interessa” (Di venerdì 11 settembre 2020) Godin al Cagliari – Un addio che solamente un anno fa sembrava impossibile, ma ora sembra più che mai concreto. L’idillio tra Godin e l’Inter non è mai sboccato, in modo particolare con l’allenatore, Antonio Conte. Nonostante un ottimo finale di stagione, infatti, il difensore non rientra più nei piani del tecnico. Il Cagliari lo ha chiesto ufficialmente alla società nerazzurra: il presidente Giulini sta cercando di capire se l’operazione è fattibile. L’uruguaiano guadagna infatti molto, 5,8 milioni netti a stagione, una cifra esosa per il Cagliari, che potrebbe definire l’operazione solo con il contributo dell’Inter, con cui Godin ha altri due anni di contratto. Da capire inoltre ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 settembre 2020)al– Un addio che solamente un anno fa sembrava impossibile, ma ora sembra più che mai concreto. L’idillio trae l’Inter non è mai sboccato, in modo particolare con l’allenatore, Antonio Conte. Nonostante un ottimo finale di stagione, infatti, il difensore non rientra più nei piani del tecnico. Illo ha chiesto ufficialmente alla società nerazzurra: il presidente Giulini sta cercando di capire se l’operazione è fattibile. L’uruguaiano guadagna infatti molto, 5,8 milioni netti a stagione, una cifra esosa per il, che potrebbe definire l’operazione solo con il contributo dell’Inter, con cuiha altri due anni di contratto. Da capire inoltre ...

