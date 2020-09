Glicemia bassa? Attenzione ai sintomi e ai rischi per la salute: cos’è l’ipoglicemia e quali sono le cause, importante la “regola del 15” (Di venerdì 11 settembre 2020) La Glicemia indica la concentrazione di zuccheri nel sangue: si tratta di un valore molto importante che determina il benessere dell’organismo. Quest’ultimo, per svolgere al meglio le proprie funzioni, necessita di un indice glicemico compreso tra i 60 e i 110 mg/dl a digiuno. Problemi di salute possono derivare da valori glicemici troppo alti, ma anche troppo bassi. La Glicemia alta è causa di problemi cardiovascolari e circolatori, ma anche quella bassa può nascondere insidie e avere effetti nocivi sulla salute. L’ipoGlicemia può essere lieve, media, severa: la dott.ssa Ioana Savulescu, responsabile del Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Istituto di Cura Città di Pavia, spiega di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Laindica la concentrazione di zuccheri nel sangue: si tratta di un valore moltoche determina il benessere dell’organismo. Quest’ultimo, per svolgere al meglio le proprie funzioni, necessita di un indice glicemico compreso tra i 60 e i 110 mg/dl a digiuno. Problemi diposderivare da valori glicemici troppo alti, ma anche troppo bassi. Laalta è causa di problemi cardiovascolari e circolatori, ma anche quellapuò nascondere insidie e avere effetti nocivi sulla. L’ipopuò essere lieve, media, severa: la dott.ssa Ioana Savulescu, responsabile del Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Istituto di Cura Città di Pavia, spiega di ...

