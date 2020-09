Giulio Berruti rifiuta il GF Vip per “impegni lavorativi”: ma dietro c’è lo zampino della Boschi (Di venerdì 11 settembre 2020) Il GF Vip di Alfonso Signorini in partenza il prossimo 14 settembre ha dovuto rinunciare, tra gli altri, anche a Giulio Berruti, personaggio certamente interessante per le dinamiche della casa più spiata d’Italia. Un’occasione per far conoscere la propria personalità – per l’attore – oltre agli occhioni azzurri e alla prestanza già noti al pubblico televisivo. E invece no, il cast della quinta edizione del reality riservato ai Vip deve fare a meno dell’attore, pur ingaggiato per una cifra piuttosto importante. Leggi anche >> Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini sul cast: «La casa si prospetta come una polveriera» Giulio Berruti rifiuta il GF Vip: non solo impegni professionali ... Leggi su urbanpost

MoPeCon : RT @driverpattinson: giulio berruti como gabriel emerson. esse é o tweet. #gabrielsinferno #giulioberruti - Novella_2000 : Il GF Vip offre 200 mila euro ad un attore, che risponde “No, grazie” - decelle2 : Giulio Berruti and Melanie Zanetti // More than friends ? - NatachaCHL : RT @SaCe86: Con questa foto wow ci sta tutta #SquadraAntimafia @giulio_berruti ?????? - Inpussa407 : RT @BeluNarvay7: el Dr. Giulio Berruti ?????????? -