Giulia Provvedi, bellezza angelica e sorriso che illumina la stanza: «Sei una Barbie!» (Di venerdì 11 settembre 2020) Giulia Provvedi bella come una fata nella sua ultima foto di Instagram. Le Donatella sono le gemelle più popolari del web, tra Instagram e TikTok vantano una popolarità davvero unica. La coppia ha conquistato il pubblico grazie a un mix di bellezza mozzafiato e ironia fuori dal comune. Il duo quest’anno si è trasformato in un trio quando a giugno è arrivata la piccola Nicole, nata dall’amore tra Silvia Provvedi e l’imprendotore Giorgio “Malefix” De Stefano. Nonostante la gravidanza durante l’estate non sono mancate foto piccanti delle due gemelle, però gli scatti di Giulia superano in numero quelli della sorella. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso Instagram, selfie casalingo in abito da sera: ... Leggi su urbanpost

tempoweb : Sensuali e scatenate Su #TikTok le gemelle Provvedi sono incontenibili -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Provvedi Giulia Provvedi, la nipotina Nicole la sveglia… a calci in faccia! Guarda il video privato OGGI Episodi di nonnismo in Aeronautica: il caso Giulia Schiff in Parlamento

La vicenda della ventunenne allieva di Mira. Il ministro Guerini: indagine in corso, ma nessuna comprensione per eventuali comportamenti lesivi della dignità personale MIRA. La vicenda di Giulia Schif ...

Scuole, ultimi ritocchi prima del rientro

Ultimi ritocchi agli edifici interessati dai lavori per l’adeguamento alla normativa anticovid e firma del contratto di comodato d’uso gratuito del secondo piano della paritaria Mario Baldi, che il Co ...

La vicenda della ventunenne allieva di Mira. Il ministro Guerini: indagine in corso, ma nessuna comprensione per eventuali comportamenti lesivi della dignità personale MIRA. La vicenda di Giulia Schif ...Ultimi ritocchi agli edifici interessati dai lavori per l’adeguamento alla normativa anticovid e firma del contratto di comodato d’uso gratuito del secondo piano della paritaria Mario Baldi, che il Co ...