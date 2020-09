Giulia Latini guarita dal covid 19 sbarca a Venezia ma le critiche sono tante (Di venerdì 11 settembre 2020) Giulia Latini è un ex volto di Uomini e Donne molto amato e seguito sui social. L’ex corteggiatrice del programma di Canale 5 è diventata in questi anni una influencer con migliaia di followers con i quali parla di tutto quello che succede nella sua vita. E a loro aveva anche confidato del covid 19: di ritorno dalla vacanze in Sardegna infatti, Giulia era risultata positiva, insieme ad altre amiche e amici che insieme a lei erano stati negli stessi posti. Nei giorni di quarantena forzata ha raccontato come stava, quello che provava e anche in quel caso le critiche non erano mancate. La Latini era finita anche nel mirino di Selvaggia Lucarelli, per via del suo racconto relativo alla reazione che i genitori avevano avuto quando era stato comunicato loro della ... Leggi su ultimenotizieflash

La designer senese Camilla Bellini sta vivendo i brividi della 77esima Mostra del cinema di Venezia. E' stata infatti scelta per promuovere “Inspiring Venice”, progetto in favore del Museo Peggy Gugge ...

Uomini e Donne: Daniele Schiavon e Giulia Latini sono guariti

I due ex corteggiatori di Uomini e Donne Giulia Latini e Daniele Schiavon, che nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid sono guariti. Ad annunciarlo sono stati i due diretti interessati tra ...

