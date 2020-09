Giroud Juventus, spunta la nuova soluzione: il piano di Paratici (Di venerdì 11 settembre 2020) Giroud Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, i bianconeri sarebbero pronti a piombare con forte decisione su Giroud. L’attaccante francese potrebbe rappresentare la terza soluzione offensiva in caso di mancato accordo con Suarez o Dzeko. Più defilata l’idea Morata. Giroud Juventus, fisicità e senso del gol: ottima pedina per Pirlo Perchè la Juve potrebbe puntare su Giroud? Nessun costo del cartellino e la fisicità dell’attaccante francese potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per mister Pirlo. Leggi anche:Mercato Juventus, arriva il nuovo centrocampista: affare da 40 milioni Detto questo, come noto, la Juve forzerà il tiro su Suarez, con ... Leggi su juvedipendenza

