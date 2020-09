Giroud Juventus | l’attaccante | “Sono rimasto sorpreso ma rimango al Chelsea”

(Di venerdì 11 settembre 2020) Olivierè stato l’ultimo nome accostato alama non ci sarà alcun trasferimento. L’ex Arsenal, infatti, ha chiarito che vorrà continuare la sua avventura con il Chelsea. Tramite i microfoni di Telefoot, ha ringraziato i bianconeri per l’interesse ma ha confermato che sarà ancora parte del progetto di Lampard.: le parole diIl francese è stato seguito anche dall’Inter di Antonio Conte sia nel mercato invernale che in questo che si sta svolgendo. Le parole: Leggi anche:, conferme dall’Inghilterra: deciso il futuro del francese “Sononel ricevere messaggi di amici questa mattina che mi chiedevano conto ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - tancredipalmeri : Giroud a Telefoot: “Sono rimasto molto sorpreso dal leggere del mio accostamento alla Juventus. È lontano dalla realtà. Posso smentire” - TuttoMercatoWeb : Giroud: 'Juventus? Niente di vero, sono rimasto sorpreso anche io. Testa al Chelsea' - robymazza70 : RT @GiovaAlbanese: #Giroud ai microfoni di Telefoot ?? '#Juventus? È tutt’altro che vero, sono un giocatore del #Chelsea. È sempre bello att… - gianmancho1 : RT @onlyju70: A #SkySport continuano a parlare di #Giroud... Girano nel buio più totale...????????????????????? #Juventus -

