Giro d’Italia in Rosa: a Maddaloni la tappa dedicata a don Salvatore (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Maddaloni (Ce) – La settima tappa del 31° Giro d’Italia Rosa-Iccrea del 17 settembre (percorso Nola-Vulcano Buono/Maddaloni), voluta dall’amministrazione maddalonese a guida De Filippo, sarà dedicata a don Salvatore d’Angelo, sacerdote e fondatore del Villaggio dei Ragazzi di cui quest’anno si celebrano due importanti anniversari: il centenario dalla nascita e il ventennio dalla dipartita. Il Villaggio, Ente socio-assistenziale e formativo maddalonese a controllo regionale, fondato 73 anni fa e divenuto nel tempo punto di riferimento imprescindibile nell’ambito dell’istruzione e del welfare campano (e non solo), per l’occasione diventerà il “quartiere generale” per ... Leggi su anteprima24

