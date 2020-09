Giorgetti vota No: "Il Sì è una deriva e un favore al governo" (Di venerdì 11 settembre 2020) Giancarlo Giorgetti voterà ‘no’ al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. “Il 20 e 21 settembre si voterà per le Regionali in alcune parti d’Italia, per i Comuni e anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. Voterò ‘no’, convintamente”, ha detto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un comizio ieri a Vittuone, nel Milanese.“Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile. Il sistema maggioritario, visto che si parla tanto di Europa, ha sempre funzionato benissimo”, ha spiegato il vice segretario leghista, stando a quanto riferito da Ticino notizie.“Tagliare del 40% i parlamentari darebbe un potere senza limite alle segreterie ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Giancarlovoterà ‘no’ al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. “Il 20 e 21 settembre si voterà per le Regionali in alcune parti d’Italia, per i Comuni e anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. Voterò ‘no’, convintamente”, ha detto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in un comizio ieri a Vittuone, nel Milanese.“Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme; improponibile. Il sistema maggioritario, visto che si parla tanto di Europa, ha sempre funzionato benissimo”, ha spiegato il vice segretario leghista, stando a quanto riferito da Ticino notizie.“Tagliare del 40% i parlamentari darebbe un potere senza limite alle segreterie ...

Elezioni 2020, Giorgetti a Mantova spinge Rossi: «L’aria sta cambiando, si può vincere»

Il vice segretario federale della Lega attacca Pd e M5S: gestiscono solo il potere. Il candidato sindaco: porterò a votare 17mila elettori che di solito si astengono MANTOVA. «Qui c’è la sfida più ecc ...

