Gina Lollobrigida, testimonianza choc contro Rigau: “Vi racconto la sua vita”, il testimone chiave (Di venerdì 11 settembre 2020) Adesso parla Cesc Sanrtandreu. E Rigau, l'uomo spagnolo che ritiene di aver sposato la Lollobrigida per procura, potrebbe tremare. Cesc vuota il sacco per la prima volta, concedendoci un'intervista esclusiva. Grazie a lui Gina Lollobrigida ha scoperto che era sposata con Javier Rigau a sua insaputa. Quindi Cesc Santandreu - che ha creato anni fa un sito web intitolato www.memoriasRigau.com” - potrebbe diventare un testimone chiave in tutta la complicata vicenda. Infatti, Santandure - imprenditore di professione - ha messo tutto nero su bianco in libro intitolato “Jaque a un estafador. La “vita scandalosa” di Francisco Javier Rigau Ràfols ”: un volume di 460 pagine in cui racconta senza freni e senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Adesso parla Cesc Sanrtandreu. E, l'uomo spagnolo che ritiene di aver sposato laper procura, potrebbe tremare. Cesc vuota il sacco per la prima volta, concedendoci un'intervista esclusiva. Grazie a luiha scoperto che era sposata con Javiera sua insaputa. Quindi Cesc Santandreu - che ha creato anni fa un sito web intitolato www.memorias.com” - potrebbe diventare unin tutta la complicata vicenda. Infatti, Santandure - imprenditore di professione - ha messo tutto nero su bianco in libro intitolato “Jaque a un estafador. La “vita scandalosa” di Francisco JavierRàfols ”: un volume di 460 pagine in cui racconta senza freni e senza ...

Adesso parla Cesc Sanrtandreu. E Rigau, l’uomo spagnolo che ritiene di aver sposato la Lollobrigida per procura, potrebbe tremare. Cesc vuota il sacco per la prima volta, concedendoci un’intervista es ...

