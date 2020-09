Giglio Group chiude semestre un utile

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) –ha chiuso il primocon unnetto di 34 mila Euro, che si confronta con una perdita netta di 3,1 milioni del primo2019. Il Gross Merchandise Value segna una forte crescita del 29% a 56 milioni di Euro, mentre i ricavi consolidati aumentano del 36% a 26,3 milioni di Euro. L’Ebitda si porta a 1,9 milioni di Euro (+219%). Posizione Finanziaria Netta pari ad 15,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2019, in forte riduzione rispetto al 31.03.2020 quando si attestava a 17,4 milioni.