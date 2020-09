Gigi D’Alessio conquista il primo posto tra gli album più venduti della settimana con il nuovo album “Buongiorno” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Buongiorno” scala le classifiche e a una settimana dalla pubblicazione conquista il primo posto tra gli album più venduti della settimana (classifica Fimi/Gfk). Dal giorno dell’uscita, l’album ha immediatamente conquistato anche il mercato digitale, dimostrando come Gigi D’Alessio sia riuscito, ancora una volta, a superare limiti e pregiudizi, con un lavoro discografico nuovo di zecca, frutto di collaborazioni fin qui mai sperimentate. L’ennesima conferma della capacità di questo artista e della sua musica di arrivare a tutti, di ... Leggi su domanipress (Di venerdì 11 settembre 2020) “Buongiorno” scala le classifiche e a unadalla pubblicazioneiltra glipiù(classifica Fimi/Gfk). Dal giorno dell’uscita, l’ha immediatamenteto anche il mercato digitale, dimostrando comeD’Alessio sia riuscito, ancora una volta, a superare limiti e pregiudizi, con un lavoro discograficodi zecca, frutto di collaborazioni fin qui mai sperimentate. L’ennesima confermacapacità di questo artista esua musica di arrivare a tutti, di ...

sisonodario : @salsaudade GIGI D'ALESSIO E ELODIE COME THE WEEKND E DUA LIPA CON IL REVIVAL DELLE SONORITÀ ANNI 80 - Newsic1 : GIGI D'ALESSIO conquista la numero uno tra gli album e i ROLLING STONES primi tra i vinili #classifichealbumita… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Guagliuncè di Gigi D'Alessio, Enzo Dong! Sintonizzati ora. - salsaudade : GIGI D'ALESSIO #1 IN FIMI QUESTA SETTIMANA LETTERALMENTE LA SUA SUPREMAZIA - quintessenzaa : GIGI D’ALESSIO SUPREMACY -

