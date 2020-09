Giallo a Napoli: Milik non viene convocato per le amichevoli ma punta i piedi (Di venerdì 11 settembre 2020) Giornata convulsa per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso che non ha convocato per le amichevoli l'attaccante Milik. 'Ringhio' ha poi ammesso che il polacco non rientra più nei piani tecnici della società e deve cercarsi una squadra: "L'anno scorso siamo stati chiari con lui sia io che la società. Volevamo che rinnovasse il suo contratto con noi, ma non ha voluto. Adesso in rosa abbiamo acquistato due attaccanti, quindi bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile". Ma secondo quanto affermato da Sky,Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi: il Napoli ancora non ha raggiunto accordi con ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 settembre 2020) Giornata convulsa per il tecnico delGennaro Gattuso che non haper lel'attaccante. 'Ringhio' ha poi ammesso che il polacco non rientra più nei piani tecnici della società e deve cercarsi una squadra: "L'anno scorso siamo stati chiari con lui sia io che la società. Volevamo che rinnovasse il suo contratto con noi, ma non ha voluto. Adesso in rosa abbiamo acquistato due attaccanti, quindi bisognerà trovare una soluzione altrimenti non sarà facile". Ma secondo quanto affermato da Sky,ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi darispettando così il suo contratto. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi: ilancora non ha raggiunto accordi con ...

ItaSportPress : Giallo a Napoli: Milik non viene convocato per le amichevoli ma punta i piedi - - news24_napoli : Rinnovo Donnarumma, c’è il giallo della clausola - snavajournalist : Voglia di noir? “Giustizia Assoluta”, il mio primo giallo, è disponibile online. Un’indagine internazionale, a cava… - italyconsusanna : Famous colors with an #Italian name ?? Magenta Verdaccio Terra Verde Terra Rosa Rosa di Venezia= Venetian Pink… - Jerry4745 : @Adnkronos Salvini ha detto che lavora per vincere 7-0 non che vincerà 7-0. Bersani invece lavora per perdere per q… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Napoli Antonio Laezza, il “mago”che preparava il “giallo di Napoli” e gli altri colori per i Palizzi e per Toma ilmediano.com Venezia 77, i mille colori della passerella: il tappeto rosso è assortito (e donna). E Jasmine Trinca ha una mascherina esplosiva

Sul red carpet, dopo la premiere di 'Nomadland', le protagoniste della Mostra numero 77 hanno sfoggiato abiti dai colori e dalle fantasie cariche. Dall'attrice messicana Naian Gonzalez Norvind, tutta ...

Paduli, la Lipu soccorre e salva un rigogolo ferito

Un rigogolo maschio, uccello della grandezza di un merlo dallo sgargiante colore giallo del petto con ali e coda nere, è stato rinvenuto ferito da un abitante di contrada Saglieta nel comune di Paduli ...

Sul red carpet, dopo la premiere di 'Nomadland', le protagoniste della Mostra numero 77 hanno sfoggiato abiti dai colori e dalle fantasie cariche. Dall'attrice messicana Naian Gonzalez Norvind, tutta ...Un rigogolo maschio, uccello della grandezza di un merlo dallo sgargiante colore giallo del petto con ali e coda nere, è stato rinvenuto ferito da un abitante di contrada Saglieta nel comune di Paduli ...