'Gf Vip 5', Andrea Zelletta pronto ad entrare nella Casa: le parole della fidanzata Natalia Paragoni (Di venerdì 11 settembre 2020) Mancano pochissimi giorni all'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip e i concorrenti hanno già dovuto salutare parenti ed amici per prepararsi ad affrontare l'esperienza all'interno della Casa più spiata d'Italia. Nel cast scelto da Alfonso Signorini ci sarà anche l'ex tronista Andrea Zelletta. Abbiamo conosciuto il pugliese nello studio di Uomini e Donne, il programma che gli ha permesso di conoscere la bella Natalia Paragoni con la quale ormai fa coppia fissa. I due si dovranno quindi separare per un periodo e non poteva mancare la dedica social di Natalia che poco fa ha dovuto salutare sua dolce metà. La ragazza ha pubblicato un video che racchiude alcuni romantici momenti ...

