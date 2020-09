Genzano di Roma, Comunali 2020: atti vandalici nel comitato elettorale del centrodestra (Di venerdì 11 settembre 2020) La campagna elettorale per le elezioni Amministrative 2020, che si svolgeranno i prossimi 20 e 21 settembre, a Genzano di Roma registra episodi spiacevoli. Stanotte (tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2020) sono state rimosse, da ignoti, le bandiere dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra (che ha quale candidato sindaco Piergiuseppe Rosatelli). Nella speranza di non dover più articolare su accadimenti del genere, esprimiamo ferma condanna per quanto in cronaca e sincera vicinanza umana al candidato sindaco Piergiuseppe Rosatelli per il vile gesto perpetrato ai danni della compagine politica che rappresenta. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) La campagnaper le elezioni Amministrative, che si svolgeranno i prossimi 20 e 21 settembre, adiregistra episodi spiacevoli. Stanotte (tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre) sono state rimosse, da ignoti, le bandiere dei partiti che compongono la coalizione di(che ha quale candidato sindaco Piergiuseppe Rosatelli). Nella speranza di non dover più articolare su accadimenti del genere, esprimiamo ferma condanna per quanto in cronaca e sincera vicinanza umana al candidato sindaco Piergiuseppe Rosatelli per il vile gesto perpetrato ai danni della compagine politica che rappresenta. su Il Corriere della Città.

