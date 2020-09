Gazzetta: nel Napoli c’era un caso di Covid ma il club non ha ritenuto di darne notizia (Di venerdì 11 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport critica il Napoli perché non ha dato tempestivamente notizia del contagio presente già da giorni all’interno della dirigenza del club (come scritto ieri mattina dal Napolista quando abbiamo dato la notizia della positività del presidente). Il quotidiano sportivo scrive: “Nei giorni del ritiro di Castel di Sangro, il presidente è stata a stretto contatto con un suo collaboratore, risultato poi positivo al test per il Covid19. Tuttavia la società non ha ritenuto di dover diffondere la notizia. Il dirigente, al momento, è in isolamento, ma non c’è certezza che il contagio del presidente sia legato a lui: anche a Capri, infatti, ci sono stati diversi ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta nel Rossi: "Nel 2021 ci sarò. Al 99% correrò con Petronas, presto l'annuncio" La Gazzetta dello Sport Gazzetta - ADL condotto in ospedale a Roma: un'ambulanza ha trasportato il patron e la moglie

Lo spiega Gazzetta.it. Il presidente del Napoli ha lasciato l’isola azzurra assieme alla moglie Jaqueline nel primo pomeriggio con direzione molo di Mergellina, da dove un’ambulanza, con due operatori ...

San Severo, rubò merce da un negozio e fuggì dalla finestra: arrestato dopo 3 mesi

Nella mattinata di ieri, la polizia di San Severo (Fg) ha arrestato M.U., di 37 anni, per rapina. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando l'uomo si era introdotto in un esercizio commerci ...

