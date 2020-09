Gattuso: "Milik? Il Napoli è stato chiaro. Koulibaly via solo se…" (Di venerdì 11 settembre 2020) Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Il Napoli ha battuto 4-0 il Pescara di Oddo nel test pre-campionato disputato al San Paolo, nella prima casalinga di Osimhen . A fine partita, Rino Gattuso ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Ilha battuto 4-0 il Pescara di Oddo nel test pre-campionato disputato al San Paolo, nella prima casalinga di Osimhen . A fine partita, Rinoha ...

CorSport : #Gattuso: “#Milik? Il #Napoli è stato chiaro. #Koulibaly via solo se…” ?? ?? - LAROMA24 : Napoli, Gattuso: 'Milik? Se non trova una soluzione non sarà facile per lui, abbiamo già preso due attaccanti'… - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, Gattuso non fa sconti: “Con Milik siamo stati chiari, Koulibaly sa come stanno le cose. Osi… - violanews : Gattuso scarica Milik: 'Con lui siamo stati chiari. Abbiamo già due attaccanti' - - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, Gattuso non fa sconti: 'Con Milik siamo stati chiari, Koulibaly sa come stanno le cose. Osi… -