Galliani contro la Serie A: «Il progetto private equity così è assurdo» (Di venerdì 11 settembre 2020) «I club stanno vendendo ai fondi un bene futuro di cui non possiedono l’intera proprietà». Adriano Galliani e la Serie B si scagliano contro il progetto per l’ingresso dei fondi di private equity nella nuova media company della Lega Serie A. L’ad del Monza, che già nei giorni scorsi aveva sollevato il tema in un … L'articolo Galliani contro la Serie A: «Il progetto private equity così è assurdo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

IbraStyle83 : RT @CalcioFinanza: Galliani contro la Serie A: «Il progetto private equity così è assurdo» - CalcioFinanza : Galliani contro la Serie A: «Il progetto private equity così è assurdo» - paolopoliti1 : Diritti tv: Galliani spinge Serie B contro A (MF) - romi_andrio : RT @MilanoFinanza: Galliani spinge Serie B contro A - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Galliani spinge Serie B contro A -