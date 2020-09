(Di venerdì 11 settembre 2020) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccanteDavide Djily. Il calciatore, classe ’92, arriva a titolo definitivo dal Cittadella, con cui è stato protagonista assoluto nella scorsa stagione di Serie B con 17 reti fra campionato, playoff e Coppa Italia. Con il club neroverde ha sottoscritto un contratto quadriennale, con scadenza giugno 2024. Unper guidare l’attacco del Pordenone di oggi e domani, dunque., originario di Cividale del Friuli, torna a giocare nella sua regione dopo le esperienze con Virtus Entella e Cittadella. La società neroverde – che da tempo seguiva il calciatore – ha individuato inil profilo perfetto, per caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali, per aumentare il potenziale offensivo ...

PordenoneCalcio : FRIULANO. SEGNA SEMPRE. GRAN CARATTERE. ?? BOMBER DIAW È DEL PORDENONE ???? ??? Attaccante di oggi e domani: contratt… - alextor66 : RT @PordenoneCalcio: FRIULANO. SEGNA SEMPRE. GRAN CARATTERE. ?? BOMBER DIAW È DEL PORDENONE ???? ??? Attaccante di oggi e domani: contratto q… - MarcoR222 : RT @PordenoneCalcio: FRIULANO. SEGNA SEMPRE. GRAN CARATTERE. ?? BOMBER DIAW È DEL PORDENONE ???? ??? Attaccante di oggi e domani: contratto q… - Lega_B : RT @PordenoneCalcio: FRIULANO. SEGNA SEMPRE. GRAN CARATTERE. ?? BOMBER DIAW È DEL PORDENONE ???? ??? Attaccante di oggi e domani: contratto q… - biondo_84 : RT @PordenoneCalcio: FRIULANO. SEGNA SEMPRE. GRAN CARATTERE. ?? BOMBER DIAW È DEL PORDENONE ???? ??? Attaccante di oggi e domani: contratto q… -

Ultime Notizie dalla rete : FRIULANO SEGNA

Sottotraccia ma molto attivo il calciomercato dell’Udinese che dopo aver messo a segno alcune operazioni di mercato sia in entrata che in uscita (una su tutte, la cessione di Fofana al Lens), continua ...L’Udinese, che ha riportato in terra friulana Fernando Forestieri, fantasista italo-argentino che ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2022, dopo avere piazzato il colpo relativo allo svinco ...