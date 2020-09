Freedom - Oltre il confine sbarca su Italia 1 con un "Roberto Giacobbo guida", interessato e interessante (Di sabato 12 settembre 2020) Freedom - Oltre il confine è tornato in onda con la sua nuova edizione e ha traslocato, cambiando ufficialmente casa. O canale, come preferite. In onda originariamente su Rete 4, Roberto Giacobbo ha ripreso i suoi viaggi, le sue esplorazioni e scoperte in giro per il mondo. Una serie di viaggi che, nel periodo post lockdown, ha ancora di più una sensazione di aria fresca e nostalgia.Oggi, 11 settembre, la puntata è inizia con un ricordo doveroso alle vittime dell'attentato delle Torri Gemelle nel 2001 e a tutti quei vigili del fuoco che hanno perso la vita in quel terribile giorno o negli anni a seguire, per via di malattie e complicazioni legate alla tragedia indimenticabile. Ci si è poi spostati in Egitto, al Castello Sforzesco di Milano, alle pendici (e in cima) all'Etna ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020)ilè tornato in onda con la sua nuova edizione e ha traslocato, cambiando ufficialmente casa. O canale, come preferite. In onda originariamente su Rete 4,ha ripreso i suoi viaggi, le sue esplorazioni e scoperte in giro per il mondo. Una serie di viaggi che, nel periodo post lockdown, ha ancora di più una sensazione di aria fresca e nostalgia.Oggi, 11 settembre, la puntata è inizia con un ricordo doveroso alle vittime dell'attentato delle Torri Gemelle nel 2001 e a tutti quei vigili del fuoco che hanno perso la vita in quel terribile giorno o negli anni a seguire, per via di malattie e complicazioni legate alla tragedia indimenticabile. Ci si è poi spostati in Egitto, al Castello Sforzesco di Milano, alle pendici (e in cima) all'Etna ...

