Freedom – Oltre il confine, anticipazioni prima puntata 11 settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Freedom – Oltre il confine è un programma di divulgazione che viene condotto da Roberto Giacobbo dal 2018. Fin dalle sue origini è andato in onda su Rete 4, mentre a partire dal 2020 viene cambiata la sua collocazione all’interno del palinsesto, finendo su Italia 1 in prima serata. La trasmissione ha anche una voce narrante che appartiene a Riccardo Mei. All’interno delle puntate si va in giro per il mondo, non solo in Italia, alla scoperta di monumenti storici, mostrandone in pieno la loro bellezza. La divulgazione, però, è anche scientifica. Per esempio, infatti, la troupe è stata ospite del Methodist Hospital Research Institute per parlare della nuova scienza sperimentata sulla cura dei tumori. A far compagnia allo spettatore in ... Leggi su tutto.tv

