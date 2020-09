Francia, Macron oggi annuncerà nuove misure per il Coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) In Francia, i casi di Coronavirus stanno aumentando in modo preoccupante. Ecco perché Emmanuel Macron ha deciso di correre ai ripari Una svolta per correre ai ripari. Emmanuel Macron sa benissimo che la situazione Coronavirus in Francia sta peggiorando di ora in ora. I casi stanno aumentando in maniera preoccupante. Ecco perché il Presidente della Repubblica francese ha dichiarato che annuncerà, durante la giornata odierna, nuove decisioni per combattere i contagi. Queste faranno chiarezza sulle prossime settimane e su come la nazione si adeguerà a questa nuova minaccia. Giovedì il Governo ha annunciato 9.843 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore precedenti. Ci sono 615 pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) In, i casi distanno aumentando in modo preoccupante. Ecco perché Emmanuelha deciso di correre ai ripari Una svolta per correre ai ripari. Emmanuelsa benissimo che la situazioneinsta peggiorando di ora in ora. I casi stanno aumentando in maniera preoccupante. Ecco perché il Presidente della Repubblica francese ha dichiarato che annuncerà, durante la giornata odierna,decisioni per combattere i contagi. Queste faranno chiarezza sulle prossime settimane e su come la nazione si adeguerà a questa nuova minaccia. Giovedì il Governo ha annunciato 9.843 nuovi casi diregistrati nelle 24 ore precedenti. Ci sono 615 pazienti ricoverati in terapia ...

FerdiGiugliano : Francia ???? e Italia ???? soffrono di problemi strutturali simili: crescita lenta, disoccupazione alta, debito elevato… - _A_mors : @halpert_25 Non dimentichiamo anche che Netflix non è nuovo a queste cose,se si pensa ad un cartoon schifoso che no… - Bigalfry : Oggi Macron annuncerà nuove misure contro il coronavirus - dok2172 : RT @ebreieisraele: #zemmour filosofo, presentatore #ebreo in #francia protesta contro le 110mila regolarizzazioni annuali di #migranti #mus… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Alla scuola dei #GiletsJaunes, il diario di un apprendistato politico Marco Assennato sul movimento che ha sfidato Emmanu… -