Francia, La Riapertura Delle Scuole ha Portato un Boom di Contagi (Di venerdì 11 settembre 2020) In Francia le Scuole sono state aperte da 10 giorni e i Contagi sono aumentati esponenzialmente. Quasi 10.000 soltanto nelle ultime 24 ore. La prima fase di “convivenza con il virus” si sta mostrando più complicata di quanto previsto. Sono stati chiusi 32 istituti e circa 524 classi sono tornate alla didattica a distanza. I casi di positività sono presenti soprattutto nei licei. Inoltre, negli ultimi giorni, molti bambini presentano sintomi di un semplice raffreddore che, se pur prevedibile perché accade ogni anno, a causa della pandemia rischia di complicare la situazione. Il governo si prepara ad attuare misure più restrittive. “Dobbiamo guardare alle prossime settimane, cercando di adeguarci all’evoluzione del virus provando a rallentarne la circolazione con le regole ... Leggi su youreduaction

Le aule riaprono, ma la fobia di eventuali focolai tra i banchi non abbandona i genitori e il pubblico, alimentata da una narrazione politica e mediatica ossessionata dal "rischio chiusura": ma non es ...