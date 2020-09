Francesca Vaccaro | moglie Carlo Conti | gli ha salvato la vita

(Di venerdì 11 settembre 2020) Questo articolo .è ladidal 2012 e insieme, nel 2014, hanno dato alla luce la loro gioia più grande: Matteo. Tra i due ci sono ben 11 anni di differenza, ma non sembra essere un grande problema nella coppia, se non che il conduttore, famosissimo e che vanta una grande carriera, …

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Vaccaro

Il Sussidiario.net

Partiamo da qui: quattro puntate quindi, che saranno organizzate in tre parti: un'intervista con un ospite internazionale, una sezione di news librarie (e ci sarà anche un giochino a quiz) e un panel ...Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: foto, per la coppia si è parlato a lungo di crisi come vanno le cose ora? Si stanno davvero per lasciare? Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro (Foto: Instag ...