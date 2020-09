FqMillennium | da sabato 12 settembre il nuovo numero Peter Gomez | “Il politicamente corretto ci ha frantumato i cabbasisi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020)12esce in edicola ildidedicato alspiega quali sono i punti salienti del: “Folli censure dal presepe a Via col vento. Uno strumento a tutela delle minoranze è diventato pretesto per riscrivere la storia, le serie tv e persino Tex Willer. Stiamo esagerando? Ne discutono, da destra e da sinistra, Buttafuoco, Colombo, Cruciani, Flores d’Arcais, Guerri, Kan, Lerner, Oudai Celso, Prunetti, Rossi”.12in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 13solo FQ MillenniuM a € 3,90 L'articolo ...