Forza Italia, Tajani a Salerno nel “feudo” deluchiano (VIDEO) (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Non spaventiamo gli elettori: con le dovute attenzioni si può andare a votare e a Salerno, feudo del Governatore, possiamo ottenere un risultato inaspettato”. È ottimista il vicepresidente nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, arrivato questa mattina a Salerno per incontrare i candidati alle elezioni regionali, presso il Polo Nautico in via Lungomare Colombo. L’incontro si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid ed è stato anche occasione per rivolgere delle critiche al Governo nazionale, un’alleanza troppo litigiosa tanto da aver scelto in Campania di correre separatamente. L'articolo Forza Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non spaventiamo gli elettori: con le dovute attenzioni si può andare a votare e a, feudo del Governatore, possiamo ottenere un risultato inaspettato”. È ottimista il vicepresidente nazionale diAntonio, arrivato questa mattina aper incontrare i candidati alle elezioni regionali, presso il Polo Nautico in via Lungomare Colombo. L’incontro si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid ed è stato anche occasione per rivolgere delle critiche al Governo nazionale, un’alleanza troppo litigiosa tanto da aver scelto in Campania di correre separatamente. L'articolo, ...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, ex senatore di Forza Italia Pittelli a processo con rito immediato: è accusato di concorso esterno con… - CarloCalenda : Deve ritrovare dignità e orgoglio. Stessa cosa Forza Italia. Ricordarsi che popolari e socialdemocratici vengono da… - AMorelliMilano : FORZA #MATTEO, siamo tutti con te! #SALVINI: “Alla rabbia di pochi rispondiamo col sorriso e col lavoro, evviva l’… - GHERARDIMAURO1 : RT @msgelmini: Flash mob di @forza_italia ad Aulla con @MassimoMallegni ed Erica Mazzetti per chiedere la ricostruzione del ponte sul fiume… - msgelmini : Flash mob di @forza_italia ad Aulla con @MassimoMallegni ed Erica Mazzetti per chiedere la ricostruzione del ponte… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia I tamponi di fedeltà di Berlusconi. In Forza Italia si agitano per preparare il futuro Il Foglio Come il Covid cambia gli scenari mondiali dell’energia e della mobilità

La crisi pandemica ha toccato interessi, equilibri internazionali e stili di vita. Quali conseguenze sui settori energetici e della mobilità? Prevarrà l'inerzia del passato o vedremo cambiamenti concr ...

Fognini, amaro ritorno in campo

Amarissimo ritorno in campo, in occasione del torneo Atp250 di Kitzbuhel, per il tennista armese Fabio Fognini. Dopo sette lunghi mesi di inattività e l'intervento operatorio a entrambe le caviglie, l ...

La crisi pandemica ha toccato interessi, equilibri internazionali e stili di vita. Quali conseguenze sui settori energetici e della mobilità? Prevarrà l'inerzia del passato o vedremo cambiamenti concr ...Amarissimo ritorno in campo, in occasione del torneo Atp250 di Kitzbuhel, per il tennista armese Fabio Fognini. Dopo sette lunghi mesi di inattività e l'intervento operatorio a entrambe le caviglie, l ...