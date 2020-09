"Forse, Belen Rodriguez...". Prego? Insinuazione-vip da brividi, Federica Panicucci sbrocca: "Gravissimo, mi dissocio" (Di venerdì 11 settembre 2020) La notizia è filtrata alla vigilia: Belen Rodriguez ha sbroccato con i paparazzi, che in quest'estate di gossip e di rottura con Stefano De Martino, presunti intreccio con Alessia Marcuzzi e cascata di flirt non le hanno dato pace. Una sfuriata, quando la hanno sorpresa in auto con il piccolo Santiago, e la minaccia di "rovinare" tutti i loro futuri servizi fotografici. Della vicenda se ne è parlato in studio a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. E contro Belen sono piovute aspre critiche da parte di Morena Zapparoli, che ha condannato il suo atteggiamento con i fotografi: "Non devi scappare, non devi trattare male i paparazzi. I paparazzi si trattano bene, è il rovescio della medaglia", ha affermato. Tesi un poco controversa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) La notizia è filtrata alla vigilia:hato con i paparazzi, che in quest'estate di gossip e di rottura con Stefano De Martino, presunti intreccio con Alessia Marcuzzi e cascata di flirt non le hanno dato pace. Una sfuriata, quando la hanno sorpresa in auto con il piccolo Santiago, e la minaccia di "rovinare" tutti i loro futuri servizi fotografici. Della vicenda se ne è parlato in studio a Mattino 5, il programma condotto dasu Canale 5. E controsono piovute aspre critiche da parte di Morena Zapparoli, che ha condannato il suo atteggiamento con i fotografi: "Non devi scappare, non devi trattare male i paparazzi. I paparazzi si trattano bene, è il rovescio della medaglia", ha affermato. Tesi un poco controversa, ...

unozerozer0 : Con questa premessa voterei NO anche se la domanda fosse:'Belen te la vuole dare, accetti?' Minchia forse ho esager… - GabriZanirato : @calledope eh però è un po' cone andare a cena fuori con Belen, se poi a fine serata ti dice che ti vede come un am… - christophersq76 : @sapetetuttovoi Scrivo la stessa cosa a Belen tutte le mattine, ma niente. Forse non ha la patente???? - Noninfluente : RT @Yeah_ItsRoberta: @FedericaSure @Noninfluente Ahha forse anche io son cessa e son gelosa. Però altre più belle non mi disturbano. Lei è… - Yeah_ItsRoberta : @FedericaSure @Noninfluente Ahha forse anche io son cessa e son gelosa. Però altre più belle non mi disturbano. Lei… -