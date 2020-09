Formula 1, GP Toscana Ferrari 1000: caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare volano sul Mugello [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Da circa 100 anni il cavallino rampante lega indissolubilmente la scuderia Ferrari e l’Aeronautica Militare, un connubio che fonda le sue radici storiche durante la prima guerra mondiale, con le gesta dell’Asso degli Assi dell’aviazione, il maggiore Francesco Baracca. Per questo, per celebrare il Gran Premio numero 1000 della scuderia Ferrari in Formula 1, domenica 13 settembre l’Aeronautica Militare aprirà il GP di Toscana Ferrari 1000 con il sorvolo di una formazione di caccia Eurofighter che, proprio come lo SPAD S.XIII di Baracca, riportano sulla fusoliera il cavallino rampante, simbolo che ancora oggi caratterizza i reparti di volo della Forza Armata che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Da circa 100 anni il cavallino rampante lega indissolubilmente la scuderiae l’Aeronautica, un connubio che fonda le sue radici storiche durante la prima guerra mondiale, con le gesta dell’Asso degli Assi dell’aviazione, il maggiore Francesco Baracca. Per questo, per celebrare il Gran Premio numerodella scuderiain1, domenica 13 settembre l’Aeronauticaaprirà il GP dicon il sorvolo di una formazione diche, proprio come lo SPAD S.XIII di Baracca, riportano sulla fusoliera il cavallino rampante, simbolo che ancora oggi caratterizza i reparti di volo della Forza Armata che ...

Ferrari in ripresa con Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del GP della Toscana: il monegasco ha segnato il terzo tempo a 307 millesimi dal leader Valtteri Bottas. Secondo tempo per M ...

Vettel e Leclerc al via di un weekend a tinte forti al Mugello

Il giovedì del GP numero 1000 della Scuderia Ferrari in F1 ha visto Charles Leclerc e Sebastian Vettel grandi protagonisti. I due sono arrivati al Mugello poco dopo le 9 del mattino e sono scesi subit ...

