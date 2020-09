Fondovalle Vitulanese | inaugurato lo svincolo per Castelpoto FOTO

NTR24 : Castelpoto, domani l’apertura del nuovo svincolo della Fondovalle Vitulanese -

Ultime Notizie dalla rete : Fondovalle Vitulanese

anteprima24.it

Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 17.30 è in programma a Castelpoto la cerimonia per l'apertura del nuovo svincolo della Fondovalle Vitulanese. Nel corso dell’evento interverranno il sindaco di C ...