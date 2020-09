Fondi Lega, uno dei commercialisti arrestati: “Seppi dell’acquisto del palazzo a Cormano durante visita alla sede del Carroccio” (Di venerdì 11 settembre 2020) Andrea Manzoni, il revisore contabile della Lega alla Camera arrestato ieri assieme ad altre tre persone per il caso Lombardia Film Commission, in alcune dichiarazioni ai pm nei giorni scorsi ha riferito “di aver appreso da Di Rubba”, direttore amministrativo del Carroccio al Senato ora ai domiciliari, “del finanziamento erogato dalla Regione in favore” della Fondazione “finalizzato all’acquisto di un immobile” in occasione “di alcune visite presso la sede della Lega in Milano in via Bellerio”. Lo scrive il gip di Milano Giulio Fanales nell’ordinanza eseguita ieri nell’ambito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Il riferimento è alla compravendita ... Leggi su ilfattoquotidiano

