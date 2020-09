Fondi Lega, Salvini dopo gli arresti dei tre commercialisti: “Finirà in nulla come tutte le altre vicende in cui cercano soldi che non ci sono” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Questa vicenda finirà nel nulla come tutte le altre vicende nelle quali cercano soldi che non ci sono. No, non ho letto le carte, ma stanno cercando soldi in Svizzera, Lussemburgo, San Marino. Ma non troveranno nulla perché non c’è niente. Lascio che i giudici facciano il loro lavoro e vorrei che potessero farlo anche le insegnanti e le maestre”. Commenta così Matteo Salvini, a margine dell’incontro con le guide turistiche degli scavi di Pompei, l’arresto ai domiciliari dei tre commercialisti vicini alla Lega coinvolti nel caso della Film Commission in Lombardia. L'articolo Fondi Lega, ... Leggi su ilfattoquotidiano

