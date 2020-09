Flavio Briatore parla del Covid: “Vi spiego come sto” (Di venerdì 11 settembre 2020) Flavio Briatore in collegamento ad un incontro organizzato da Sgarbi e Sileri parla della sua malattia. Quarantena quasi finita Flavio Briatore, risultato positivo al coronavirus, torna a parlare dopo alcuni giorni di silenzio. Su di lui positivo, il ricovero in ospedale e la chiusura del suo Billionaire si sono susseguite tante chiacchiere e polemiche. Ora … L'articolo Flavio Briatore parla del Covid: “Vi spiego come sto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

woopyaires : Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: 'Oggi ho parlato con Briatore, sta benissimo come Porro e Bertolaso. Ecco cosa vu… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Con il ricovero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si precisa l’antropologia del guascone No-Mask che il caso di… - ruiciccio : RT @LaStampa: Con il ricovero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si precisa l’antropologia del guascone No-Mask che il caso di… - LaStampa : Con il ricovero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si precisa l’antropologia del guascone No-Mask che… - vanboxmer : Flavio Briatore a la camita -