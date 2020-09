Firenze. Prolungata fino al 30 ottobre la sospensione dei canoni degli immobili comunali non abitativi (Di venerdì 11 settembre 2020) Ulteriore proroga di quattro mesi alla sospensione del versamento dei canoni di locazione degli immobili comunali del patrimonio non abitativo, per tutte quelle attività interessate da una sospensione o forte riduzione in relazione alle misure di contenimento del covid-19. Già i canoni erano stati sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, come da delibera di giunta. Un’altra delibera, sempre su proposta dell’assessore al Patrimonio, stabilisce un’ulteriore sospensione, prevedendo il pagamento di quanto dovuto entro il 10 dicembre, salvo ulteriori disposizioni, senza applicazione di sanzioni e interessi. Complessivamente sono coinvolti circa 450 beni di dimensioni e tipologie varie: 300 quelli commerciali a ... Leggi su laprimapagina

