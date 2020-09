Fiorentina-Grosseto 5-1 | tripletta di Vlahovic e doppio Cutrone

(Di venerdì 11 settembre 2020) Attaccanti protagonisti nella goleada viola contro ilin un Franchi chiuso anche alla stampa.di, doppietta per, in un 3-5-2 pesante con i due attaccanti schierati ...

sportli26181512 : Tris di Vlahovic, doppietta di Cutrone. La #Fiorentina ne fa 5 al Grosseto: Tris di Vlahovic, doppietta di Cutrone.… - Gazzetta_it : Tris di #Vlahovic, doppietta di #Cutrone. La #Fiorentina ne fa 5 al Grosseto #FiorentinaGrosseto - sportface2016 : Pagelle #FiorentinaGrosseto 5-1: voti e tabellino, amichevole 2020 - violanews : LIVE! Fiorentina-Grosseto 1-0: viola in campo con il 3-5-2. Rete annullata a Vlahovic, poi il vantaggio di Cutrone… - Diaboli27867158 : RT @sonoNAPnonITA: La Fiorentina sta trasmettendo in diretta sulla propria pagina Facebook l'amichevole con il Grosseto. GRATIS. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Grosseto

FIRENZE - "Sono molto felice di essere qui, in un grande club, per me è un grande onore. Credo nel progetto e nei piani della Fiorentina". Si presenta così Sofyan Amrabat, nuovo centrocampista viola, ...Non una Fiorentina spumeggiante quella che vince in amichevole contro i biancorossi. Convincono gli attaccanti e Amrabat, male il resto del centrocampo La Fiorentina sconfigge 5-1 in amichevole il Gro ...