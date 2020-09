FIFA 21, nuovi valori dei giocatori: tutti contenti o quasi. Lukaku si sfoga e Laporte… (Di venerdì 11 settembre 2020) tps titleFIFA 21, i valori dei giocatori/tps titleNelle scorse ore il noto videogioco di calcio FIFA 21 ha reso noti i nuovi valori dei calciatori. Come sempre accade, anche quest'anno c'era grande attesa per le valutazioni. A comandare la classifica c'è Lionel Messi con una valutazione di 93. Alle sue spalle Cristiano Ronaldo 92 e Lewandowski con De Bryune a quota 91. Via via tutti gli altri.Molte le reazioni, anche sentite, dei vari calciatori. Non tutte positive, anzi...embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1304072137464922114" FIFA 21, nuovi valori dei giocatori: tutti contenti o quasi. ... Leggi su itasportpress

