Fiera Milano sceglie Nicola Ricciardi come nuovo direttore artistico di MIART (Di venerdì 11 settembre 2020) Nicola Ricciardi, curatore e critico d’arte contemporanea dalla formazione internazionale, classe 1985, è il nuovo direttore artistico di MIART per il triennio 2021-2023. direttore artistico uscente delle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino – succede ad Alessandro Rabottini, che lascia MIART dopo quattro anni di lavoro alla guida della Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano. La scelta di Fiera Milano è andata in una direzione di continuità rispetto al percorso tracciato dal team di MIART dal 2013 a oggi, prima con la direzione artistica d ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020), curatore e critico d’arte contemporanea dalla formazione internazionale, classe 1985, è ildiper il triennio 2021-2023.uscente delle OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino – succede ad Alessandro Rabottini, che lasciadopo quattro anni di lavoro alla guida dellainternazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da. La scelta diè andata in una direzione di continuità rispetto al percorso tracciato dal team didal 2013 a oggi, prima con la direzione artistica d ...

msgelmini : #MadeinItaly rialza la testa: a #Milano prima fiera del tessile dopo il Covid. Intanto però sono a rischio chiusura… - ADM_assdemxmi : RT @LogosNews: ?? Eventi - Viste la situazione emergenziale, ci saranno mercatini ed eventi natalizi? Ecco una prima risposta tanto attesa:… - milanobiz : Artigiano in Fiera a Milano Rho, in arrivo l'edizione 2020. Ecco le date ?????? #artigianoinfiera #fieramilano… - salvmarino8 : @rhastranges @stanzaselvaggia Berlusconi hai soldi e si compra un’ospedale (ha donato 10 mln x reparto terapia inte… - QuidMagazine : FIERA MILANO sceglie Nicola Ricciardi come nuovo direttore artistico di miart per il prossimo triennio miart, Fiera… -