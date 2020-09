Fienga negativo al tampone | era all’assemblea con De Laurentiis

(Di venerdì 11 settembre 2020) Guido, amministratore delegato della Roma, è risultatoalper il coronavirus svolto dopo aver appreso della positività di Aurelio De. A riportarlo è l’Ansa.era rimasto in isolamento dopo la notizia, in attesa dell’esito dell’esame che ha dato il risultato sperato. L'articoloal: era all’assemblea con DeilNapolista.

Fienga e Calvo rimaranno in isolamento fino a lunedì quando eseguiranno il secondo test, se questo dovesse dare nuovamente esito negativo allora saranno liberi di terminare la quarantena. © ...ROMA - Il Ceo della Roma Guido Fienga è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Lo apprende l'ANSA. Il dirigente giallorosso era in isolamento dopo aver preso parte all'assemblea di Lega di A a ...