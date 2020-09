Festival Bellezza, l’organizzatrice: «Mai pensato di discriminare le donne» (Di venerdì 11 settembre 2020) Parte oggi, 11 settembre, con Alessandro Baricco, la programmazione all’Arena di Verona del Festival della Bellezza. Con le polemiche ancora al centro del dibattito per la bassissima presenza di donne in cartellone (2 in tutto su 24 ospiti), la critica dell’autrice dell’immagine scelta per la locandina che si è dissociata dall’iniziativa sottolineando di non averne autorizzato l’utilizzo e tutta la logistica necessaria a far partire lo spettacolo, in piena pandemia. Leggi su vanityfair

Tg3web : Verona, al via il Festival della Bellezza, polemiche per l'assenza di donne. Apre Alessandro Baricco che al Tg3 dic… - LiaQuartapelle : Apparentemente non c’è una donna che abbia titoli per parlare di bellezza e eros. Per lo meno al Festival della Bel… - stefanoepifani : Che siano #tuttimaschi è già di per sé allarmante. Ma solo io trovo inquietante che per un festival dal titolo “Ero… - cappelIaiomatto : Festival della Bellezza senza donne, 'Lo squilibrio dispiace'. La coordinatrice: 'Abbiamo tentato fino all'ultimo'… - RenataRZargar : Se al Festival della Bellezza c’è solo una donna (e a parlare tutti maschi) -