Festa dell’Unità di Modena: stasera Bonaccini, Boccia e Pinotti. Modera Gambino. Diretta video su TPI (Di venerdì 11 settembre 2020) Festa dell’Unità di Modena: stasera Bonaccini, Boccia e Pinotti Questa sera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 20 alla Festa nazionale dell’Unità di Modena si terrà il dibattito “Quale stato dopo la Pandemia?” con gli interventi di Stefano Bonaccini (presidente Regione Emilia Romagna), Francesco Boccia (ministro per gli Affari regionali) e Roberta Pinotti (senatrice e responsabile riforme Pd). Modera il direttore di TPI Giulio Gambino. Sarà possibile seguire l’incontro live anche lontano da Modena. L’evento infatti sarà trasmesso in Diretta streaming ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)dell’Unità diQuesta sera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 20 allanazionale dell’Unità disi terrà il dibattito “Quale stato dopo la Pandemia?” con gli interventi di Stefano(presidente Regione Emilia Romagna), Francesco(ministro per gli Affari regionali) e Roberta(senatrice e responsabile riforme Pd).il direttore di TPI Giulio. Sarà possibile seguire l’incontro live anche lontano da. L’evento infatti sarà trasmesso instreaming ...

MARCOCARTA85 : Il 14 Settembre ci sarà un talk con tema SANREMO organizzato dalla festa dell’Unità in cui oltre a me sarà presente… - GiuseppeConteIT : Oggi è stata una giornata impegnativa. Di ritorno da un’intensa visita a Beirut mi sono fermato a Modena, ospite de… - lauraboldrini : Verso Modena, Festa dell’Unità, 21:30. Con Monica Cirinnà, Alessandro Zan, Lorenzo Donnoli, Angelo Schillaci su leg… - FilcamsSicilia : #Landini/#Cgil interviene alla Festa dell'Unità di Modena. Nuovo #ruolo dello #Stato nell'#economia e la costruzion… - 603122002sva : RT @CislNazionale: ??Rivedi l'intervento di @FurlanAnnamaria alla Festa Nazionale dell' Unità:'Il #18settembre torneremo in piazza per #ripa… -