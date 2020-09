Festa del Casavecchia – Borghi divini: ultimo weekend a Formicola (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFormicola (Ce) – ultimo weekend per la«Festa del Casavecchia. Borghi divini». È questo il progetto, finanziato dalla Regione Campania, che sta vedendo il vino Casavecchia protagonista di tantissimi eventi culturali, artistici ed enogastronomici, grazie alla rete creatasi tra Formicola, Comune capofila, Pontelatone e Castel di Sasso. Per questo weekend in programma trekking, degustazioni, show cooking,musica e la cerimonia del Premio Casavecchia Doc. Domani sabato 12 settembre nel Comune di Formicola alle 18 itinerario di visita trekking dell’Eremo con degustazione delle tipicità locali lungo il sentiero e alle 21 Tommaso ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : Vedo già che i giornali di domani saranno la festa del surreale. Niente banchi 'per scongiurare i doppi turni'. E c… - AnnalisaChirico : “Il premier Conte, quando va alla festa del Fatto, si dice contro il Mes. Quando va alla festa del Pd, apre sul Mes… - poliziadistato : A Matera in corso arresti dei presunti responsabili di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confront… - Umbria_N_Web : Perugia: Il 12 settembre, festa della Madonna delle Grazie, avvio del nuovo Anno pastorale con il rito della “calat… - MissEnzuccia : RT @AnnalisaChirico: “Il premier Conte, quando va alla festa del Fatto, si dice contro il Mes. Quando va alla festa del Pd, apre sul Mes e… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del La Festa dei Popoli: a Bari un ponte di musica per unire più culture La Gazzetta del Mezzogiorno Verzuolo: Lunedì 14 Settembre ci sarà la festa patronale

Due animatori professionisti, a bordo dello speciale furgone attrezzato, proporranno giochi in legno, animazioni e laboratori adatti a tutte le età trasmettendo valori come l’importanza del riuso, ...

Turiste minorenni violentate a Matera, "branco era di 8 persone"

Era stata organizzata una festa di compleanno all'americana dove chi voleva poteva entrare. Tra i partecipanti c'erano anche i quattro arrestati, che hanno tra i 19 e i 23 ann e sono del posto.

Due animatori professionisti, a bordo dello speciale furgone attrezzato, proporranno giochi in legno, animazioni e laboratori adatti a tutte le età trasmettendo valori come l’importanza del riuso, ...Era stata organizzata una festa di compleanno all'americana dove chi voleva poteva entrare. Tra i partecipanti c'erano anche i quattro arrestati, che hanno tra i 19 e i 23 ann e sono del posto.