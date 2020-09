Feltri: “Se fascismo esistesse sarei antifascista” (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – di Ilaria Floris“Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, se esistesse ancora il fascismo io sarei antifascista, ma visto che non ci sono i fascisti mi sembra ridicolo fare l’antifascista, cioè l’antinulla”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, che controbatte così alle affermazioni della scrittrice Dacia Maraini di oggi su ‘La Stampa’ secondo cui l’ è stato causato dalla “mentalità fascista dei superuomini. Il fascismo come fenomeno non c’è più ma la cultura fascista c’è ancora”. “Da quanto il fascismo è morto non si parla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – di Ilaria Floris“Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, seancora ilioantifascista, ma visto che non ci sono i fascisti mi sembra ridicolo fare l’antifascista, cioè l’antinulla”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio, che controbatte così alle affermazioni della scrittrice Dacia Maraini di oggi su ‘La Stampa’ secondo cui l’ è stato causato dalla “mentalità fascista dei superuomini. Ilcome fenomeno non c’è più ma la cultura fascista c’è ancora”. “Da quanto ilè morto non si parla ...

funzilogik : RT @Adnkronos: .@vfeltri: 'Se #fascismo esistesse sarei antifascista' - guiche6161 : RT @GiancarloDeRisi: Feltri e l'aggressione a Salvini: 'Di cretini ne abbiamo già abbastanza in Italia, non è il caso di importarne dal Con… - Adnkronos : .@vfeltri: 'Se #fascismo esistesse sarei antifascista' - TV7Benevento : Feltri: 'Se fascismo esistesse sarei antifascista'... - 2Disastro : RT @GiancarloDeRisi: Feltri e l'aggressione a Salvini: 'Di cretini ne abbiamo già abbastanza in Italia, non è il caso di importarne dal Con… -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri “Se Sanità Tessile Mercato Consumo, produzione, importazioni, esportazioni e previsioni 2020-2029 Medline, Dupont and Kimberly-Clark Genova Gay