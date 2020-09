Feltri: "Se fascismo esistesse sarei antifascista" (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, se esistesse ancora il fascismo io sarei antifascista, ma visto che non ci sono i fascisti mi sembra ridicolo fare l'antifascista, cioè l'antinulla". A dirlo all'Adnkronos è Vittorio Feltri, che controbatte così alle affermazioni della scrittrice Dacia Maraini di oggi su 'La Stampa' secondo cui l' "Da quanto il fascismo è morto non si parla altro che di fascismo - afferma Feltri- sembra quasi che vogliano farlo resuscitare. In realtà non resuscita, perché sarebbe fuori tempo". Il direttore di Libero quindi sottolinea: "E' un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, seancora ilio, ma visto che non ci sono i fascisti mi sembra ridicolo fare l', cioè l'antinulla". A dirlo all'Adnkronos è Vittorio, che controbatte così alle affermazioni della scrittrice Dacia Maraini di oggi su 'La Stampa' secondo cui l' "Da quanto ilè morto non si parla altro che di- afferma- sembra quasi che vogliano farlo resuscitare. In realtà non resuscita, perché sarebbe fuori tempo". Il direttore di Libero quindi sottolinea: "E' un ...

mattrw_ : RT @iamjohnlan: Quindi, secondo Vittorio Feltri ed il suo giornale Libero, il fascismo non esiste ma un rituale di magia nera tribale è la… - tiosolfato_ : RT @iamjohnlan: Quindi, secondo Vittorio Feltri ed il suo giornale Libero, il fascismo non esiste ma un rituale di magia nera tribale è la… - iamjohnlan : Quindi, secondo Vittorio Feltri ed il suo giornale Libero, il fascismo non esiste ma un rituale di magia nera triba… - ArturoSticaz : RT @Adnkronos: .@vfeltri: 'Se #fascismo esistesse sarei antifascista' - fmarilu11 : RT @Adnkronos: .@vfeltri: 'Se #fascismo esistesse sarei antifascista' -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri fascismo Feltri: "Se fascismo esistesse sarei antifascista" Adnkronos Feltri: "Se fascismo esistesse sarei antifascista"

Roma, 11 set. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, se esistesse ancora il fascismo io sa ...

Vittorio Feltri sincero e brutale su Giorgio Bocca: "Chi era davvero il mio miglior nemico"

Il 28 agosto 1920 nasceva in Piemonte Giorgio Bocca, tra i principali protagonisti dell'informazione nazionale. Un uomo di grande valore professionale che ci ha lasciato una eredità giornalistica e le ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Io non ho mai conosciuto un fascista, ma dove sono? Io non ne conosco, sarà un limite mio. Se ci fossero i fascisti, se esistesse ancora il fascismo io sa ...Il 28 agosto 1920 nasceva in Piemonte Giorgio Bocca, tra i principali protagonisti dell'informazione nazionale. Un uomo di grande valore professionale che ci ha lasciato una eredità giornalistica e le ...