Fca, nuove Maserati ma tanti lavoratori in Cig mentre gli Agnelli si arricchiscono (Di venerdì 11 settembre 2020) Fca torna a presentare un nuovo modello di auto dopo la pandemia. Lo fa a Modena, casa della Maserati con i vertici quasi al completo. Mike Manley, amministratore delegato del gruppo dopo la morte di Marchionne, promette ben 2,5 miliardi di euro di investimenti per il brand del lusso del gruppo potendo contare sul prestito statale da 6,3 miliardi con pochissime condizioni sulle produzioni (tanto che la macchina che sostituirà la Punto nel segmento B sarà prodotta in Polonia a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

