Fase 3 | Arcuri | ' finora 500mila test sierologici su personale scuola | si va avanti'

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) - "Cinquecentomila sono il dato a ieri dei" eseguiti sulscolastico.che "vannovisto che in alcune regioni le scuole aprono il 24 settembre". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico, oggi a Roma a margine della presentazione del Libro Blu all'Agenzia delle Dogane.ha precisato che "coloro che sono positivi alsierologico, non sono positivi a Covid, ma devono fare i tamponi, e quelli che saranno positivi anche ai tamponi non potranno andare a. Questo significa che è una campagna di screening importante, utile, se non indispensabile", ha concluso.