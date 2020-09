"Fai il tuo lavoro, si fa per dire". Maria Giovanna Maglie scatenata: massacra la Ferragni (con una foto di Fedez) | Guarda (Di venerdì 11 settembre 2020) Piovono copiose critiche contro Chiara Ferragni dopo l'uscita scomposta sulla "cultura fascista" che sarebbe dietro al terrificante omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Già, in quell'orrore la politica non c'entrava nulla. Eppure, la influencer, ha deciso di "scendere in campo" con un messaggio che è stato criticato su più fronti. E alle critiche si unisce Maria Giovanna Maglie, la quale rilancia una foto di Fedez, marito della Ferragni, tutto coperto da tatuaggi e con capelli biondi ossigenati. Sopra la foto, la scritta ironica: "La Ferragni si scaglia contro la sub-cultura, post-fascista, che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione. Come si ... Leggi su liberoquotidiano

Viminale : Vivi i #social con responsabilità: fai attenzione a chi li sfrutta a fini criminali, ad esempio per #truffe e raggi… - Annalisa3073 : RT @Dida_ti: ??Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza?? Lao Tzu… - tarutac : RT @guido_incerti: Un bolognese cui fai notare che sta facendo una cazzata e che ha rischiato di prenderti con il suo Suv in retromarcia in… - MADEFORTHEROAD : @darioguerrini @IlariaBifarini Sto perdendo un po’ il filo del tuo discorso, tu fai esempi dove ci si abitua alla n… - GiovannaDiTroia : RT @Dida_ti: ??Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza?? Lao Tzu… -