F1 al Mugello | anche gli Uffizi scendono in pista e celebrano l' auriga Avilius Teres

Le Gallerie degli Uffizi propongono un focus su un'opera antica e preziosa, un video in latino su Facebook per salutare simbolicamente l'arrivo del Gran Premio di Formula 1 in Toscana, all'autodromo

Il pilota del team HWA Racelab ha ottenuto il miglior tempo nell'ultima sessione di Libere della stagione precedendo Zendeli e Hauger. Attardati Sargeant (8°) e Piastri (13°). Lo stupendo tracciato de ...

MotoGP Misano, Rossi: “Qui posso puntare al podio. Il rinnovo? Siamo vicini”

Valentino Rossi si prepara a vivere un doppio appuntamento “di casa” quest’anno, con il primo Gran Premio sulla pista di Misano in programma questo weekend. “Correre a Misano è sempre un’emozione spec ...

