Estrazione EuroJackpot 11 settembre 2020 diretta risultati

(Di venerdì 11 settembre 2020) Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’di11 settemmbre: dalle ore 20.00 ladei. Nuovo appuntamento con l’, il gioco che coinvolge tutto il continente tra cui appunto il nostro. Si rinnovano anche stasera in tutta Europa e anche in Italia le giocate della lotteria, il cui Jackpot vale …

controcampus : #EuroJackpot #11settembre #estrazione numeri vincenti ?? - CorriereCitta : #EuroJackpot 11 settembre 2020: estrazione di oggi con i numeri vincenti - LeoBar_Sulbiate : Estrazione EuroJackPot n. 36 di venerdì 4 settembre 2020 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - zazoomblog : Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi venerdì 4 settembre 2020 - #Estrazione #Eurojackpot:… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione EuroJackpot

www.controcampus.it

Tornano Superenalotto e Lotto stasera con due estrazioni che possono regalare premi importanti. Il primo gioco nell’appuntamento di oggi, ad esempio, mette sul piatto 36,7 milioni di euro. In palio c’ ...La diretta delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 5 settembre, con i numeri estratti oggi, le quote e le vincite dei 3 concorsi a premi. 37,5 milioni di euro il jackpot per chi ...