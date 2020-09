Estate al Maxxi | una nuova settimana di appuntamenti tra letteratura | arte | cinema e musica con Javier Cercas e tanti altri

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Si apre unaricca dial, tra, danza,ospiti. Si comincia mdì 15 settembre alle 19.00: l’Auditorium delospiterà un insolito “dialogo a distanza” tra, in collegamento dalla Spagna, e Gianrico Carofiglio, presente al museo (ingresso libero fino a esaurimento posti). La conversazione prenderà spunto dall’ultimo, pluripremiato libro diTerra Alta (Guanda), già tradotto in trenta lingue, che segna per l’autore una svolta decisa verso il genere ...